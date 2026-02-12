أمريكا: الصين تعرض سيادة بيرو للخطر عبر ترسيخ سيطرتها على البنية التحتية الحيوية

أعربت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قلقها من أن الصين تعرض سيادة بيرو للخطر عبر ترسيخ سيطرتها على البنية التحتية الحيوية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، وذلك في تحذير صريح جاء عقب حكم قضائي بيروفي قيد إشراف هيئة تنظيمية محلية على ميناء ضخم بنته الصين.

وأصبح ميناء شانكاي، الواقع شمال العاصمة ليما، والذي بلغت تكلفته 3ر1 مليار دولار، رمزا للوجود الصيني في أمريكا اللاتينية، ومصدرا للتوترات مع واشنطن.

وقال مكتب شئون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية الأمريكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "قلق إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بيرو قد تكون عاجزة عن الإشراف على ميناء شانكاي، أحد أكبر موانئها، والذي يقع تحت سلطة ملاك صينيين مستغلين".

وأضاف المكتب "ندعم حق بيرو السيادي في الإشراف على البنية التحتية الحيوية داخل أراضيها. وليكن هذا درسا تحذيريا للمنطقة والعالم: فالأموال الصينية الرخيصة تكلف السيادة".

ويأتي هذا القلق في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز نفوذها في نصف الكرة الغربي، حيث عززت الصين نفوذها منذ زمن طويل من خلال قروض ضخمة وحجم تجارة كبير.

ورفضت الحكومة الصينية بشدة، اليوم الخميس، التصريحات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي في بكين، إن "الصين تعارض وتستنكر بشدة الترويج الأمريكي السافر للشائعات وتشويه سمعة ميناء شانكاي".