سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية تصلان إلى كوبا

وصلت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا، اليوم الخميس، في الوقت الذي أدى فيه الحصار الأمريكي إلى تفاقم أزمة الطاقة.

ووصلت السفينتان بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط، ما دفع هافانا في الأيام الأخيرة إلى ترشيد استخدام الطاقة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن إحدى السفينتين تحمل 536 طنا من المواد الغذائية من بينها ألبان وأرز وحبوب وسردين ومنتجات لحوم وتونا معلبة وزيت الخضراوات، فضلا عن أدوات العناية الصحية الشخصية، بينما تحمل السفينية الثانية أكثر من 277 طنا من اللبن المجفف.

وقالت رئيس المكسيك كلاوديا شينباوم إنه مع استمرار إجراء المناورات الدبلوماسية الخاصة باستئناف إمدادات النفط، سيتم إرسال المساعدات الإنسانية.

وأشارت شينباوم، اليوم الخميس، إنه بمجرد عودة السفن، "سنرسل مزيدا من الدعم بمختلف أنواعه."

وأضافت: "أبلغنا كلا من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في المكسيك بأن المكسيك تبذل كل ما في وسعها لتعزيز حوار، في إطار سيادة كوبا.. يهيئ الظروف لحوار سلمي ويضمن أن تتمكن كوبا من الحصول على النفط ومشتقاته لتلبية احتياجاتها اليومية، بدون أن تفرض أي دولة عقوبات عليها."