سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية تصلان إلى كوبا

وصلت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا في الوقت الذي أدى فيه الحصار الأمريكي إلى تفاقم أزمة الطاقة.

ووصلت السفينتان بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط، مما دفع هافانا في الأيام الأخيرة إلى ترشيد استخدام الطاقة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن إحدى السفينتين تحمل 536 طنا من المواد الغذائية من بينها ألبان وأرز وحبوب وسردين ومنتجات لحوم وتونا معلبة وزيت الخضراوات ، فضلا عن ادوات العناية الصحية الشخصية، بينما تحمل السفينية الثانية أكثر من 277 طنا من اللبن المجفف.

وقالت رئيس المكسيك ، كلاوديا شينباوم إنه مع استمرار إجراء المناورات الدبلوماسية الخاصة باستئناف إمدادات النفط، سيتم إرسال المساعدات الإنسانية