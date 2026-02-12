 سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية تصلان إلى كوبا - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية تصلان إلى كوبا

هافانا - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 5:15 م

وصلت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا في الوقت الذي أدى فيه الحصار الأمريكي إلى تفاقم أزمة الطاقة.

ووصلت السفينتان بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط، مما دفع هافانا في الأيام الأخيرة إلى ترشيد استخدام الطاقة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن إحدى السفينتين تحمل 536 طنا من المواد الغذائية من بينها ألبان وأرز وحبوب وسردين ومنتجات لحوم وتونا معلبة وزيت الخضراوات ، فضلا عن ادوات العناية الصحية الشخصية، بينما تحمل السفينية الثانية أكثر من 277 طنا من اللبن المجفف.

وقالت رئيس المكسيك ، كلاوديا شينباوم إنه مع استمرار إجراء المناورات الدبلوماسية الخاصة باستئناف إمدادات النفط، سيتم إرسال المساعدات الإنسانية


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك