أمريكا ترحب بتزايد دور أوروبا في تحمل العبء الدفاعي للناتو

قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي خلال اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سعيدة بالجهود الأوروبية لمشاركة العبء الدفاعي للناتو.

وأضاف كولبي، أن هناك "إعادة صياغة" حدثت خلال عام 2025، وأن الحلفاء الأوروبيين ملتزمون بأخذ زمام المبادرة في الدفاع التقليدي.

وأشار إلى أن في رأيه يوجد الآن" قاعدة قوية للعمل سويا في شراكة" وصفها بـ"عودة لما كان يهدف إليه الناتو من الأساس".

وأعرب الأمين العام للناتو مارك روته، عن رضاه خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بخطط الحكومة الألمانية بزيادة الانفاق الدفاعي إلى أقل من 153 مليار يورو بحلول 2029- وهو ما يعادل تقريبا زيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021.

وقال روته، إنه بما أن أمريكا في حاجة للتركيز بصورة أكبر على المحيط الهادئ في المستقبل، فإن أوروبا وكندا في حاجة لتولي المزيد من المسئولية.