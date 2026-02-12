﻿أمريكا: إعلان انتهاء حملة القمع الخاصة بالهجرة في مينيسوتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قيصر الحدود توم هومان، اليوم الخميس، انتهاء حملة القمع الخاصة بالهجرة في ولاية مينيسوتا والتي أدت إلى عمليات اعتقال جماعية واحتجاجات ومقتل شخصين.

وقال هومان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لجهودنا هنا، أصبحت مينيسوتا حاليا أقل من كونها معقلا للمجرمين".

وأضاف "لقد اقترحت إنهاء هذه العملية الكبرى ووافق الرئيس دونالد ترامب".

وأشار إلى أن قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين شنوا عملية"مترو سيرج" في الأول من ديسمبر.

وقالت السلطات الفيدرالية إن الحملة تركزت على منطقة سانت بول مترو في مينيابوليس واسفرت عن اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص، وبينما وصفت إدارة ترامب المقبوض عليهم بأنهم "مجرمون أجانب خطيرون"، فإن الكثير منهم ليس لديهم سجلات جنائية، ومن بينهم أطفال ومواطنون أمريكييون، ومع ذلك تم اعتقالهم أيضا.