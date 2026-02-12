رويترز: انسحاب كامل للقوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية

قال مسئولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من قاعدة التنف العسكرية في سوريا وسلمتها إلى القوات الحكومية السورية.

ويقع مجمع التنف في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء حدود سوريا والأردن والعراق. وأُنشئ خلال الحرب الأهلية السورية في عام 2014 ليكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش السوري استلم قاعدة التنف وأمّن محيطها، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوزارة السورية، في بيان، اليوم الخميس: "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".