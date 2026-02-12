ترامب: يمكن الوصول لاتفاق مع إيران خلال شهر أو اثنين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يطلب منه التوقف عن التحدث إلى إيران.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه "يجب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإلا سيكون الوضع كارثيا"، قائلا: "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهر أو شهرين"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع ترامب: "محاكمة نتنياهو أمر مخزٍ. ينبغي على الرئيس الإسرائيلي (إسحاق هرتسوج) أن يخجل من نفسه لعدم منحه عفوا لنتنياهو".

في وقت سابق، أفادت "سي إن إن" بأن ترامب أبلغ نتنياهو في اجتماع، أمس الأربعاء، أنه سيواصل السعي إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، على الرغم من الشكوك داخل حكومة نتنياهو تجاه جهود ترامب في إبرام الصفقات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الاجتماع بأنه "جيد جداً"، وقال إنه وجّه رسالة واضحة إلى رئيس وزراء إسرائيل، بينما أشار أيضاً إلى نتيجة غير حاسمة إلى حد ما للمحادثات.

وقال نتنياهو إن "شروط ترامب يمكن أن تؤدي إلى اتفاق جيد مع إيران لكنني أشك أصلا في إمكانية التوصل إليه"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فيجب أن يشمل المكونات المهمة بالنسبة إسرائيل وللمجتمع الدولي".

وذكر أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، عبر نتنياهو أيضًا عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.