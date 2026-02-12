النادي الدبلوماسي المصري يستضيف احتفالية شهر الفرانكفونية بالقاهرة

استضاف النادي الدبلوماسي المصري، مساء الأربعاء، احتفالية إطلاق شهر الفرانكفونية 2026، بحضور عدد من السفراء وممثلي وزارة الخارجية المصرية والمنظمة الدولية للفرانكفونية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الشريكة.

وجاء تنظيم الاحتفالية بمبادرة من مجموعة سفراء الدول الفرانكفونية المعتمدين في القاهرة وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، في إطار تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية التي تمتد على مدار شهري فبراير ومارس.

وسلطت الاحتفالية الضوء على مكانة اللغة الفرنسية بوصفها لغة متعددة الثقافات، منفتحة ومعاصرة، وأداة لتعزيز الحوار والتعددية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في برنامج الإقامة المخصص للكتّاب والرسامين والمترجمين الناطقين بالفرنسية، حيث سيستفيد الفائزان من منحة إقامة أدبية لمدة شهر في المدينة الدولية للغة الفرنسية بقصر فيلير-كوتريه بفرنسا.

كما جرى خلال الاحتفال استعراض البرنامج الرسمي لشهر الفرانكفونية 2026، الذي تضمن باقة متنوعة من الأنشطة، من بينها أمسية ثقافية احتفاءً بالتبادل الفني بين الدول الفرانكفونية، ومسابقة للخطابة باللغة الفرنسية، ومهرجان السينما الفرانكفونية، وندوة علمية بمكتبة الإسكندرية بعنوان «فن العيش: رؤى متقاطعة حول الإنسان»، إضافة إلى مهرجان المسرح المدرسي الفرانكفوني (FESTIF) وفعالية مهنية تبرز دور اللغة الفرنسية كلغة عمل وابتكار.

وأكد المشاركون أن هذه الفعاليات تعكس التنوع الجغرافي والثقافي والسياسي للفضاء الفرنكوفوني، وتسهم في تعزيز التعاون الدبلوماسي والثقافي والتعليمي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ويُعد شهر الفرانكفونية مناسبة سنوية لإبراز القيم التي تقوم عليها المنظمة الدولية للفرانكفونية، وفي مقدمتها التنوع الثقافي واللغوي، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والتنمية المستدامة، لاسيما أن اللغة الفرنسية يتحدث بها أكثر من 348 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها خامس أكثر اللغات انتشارًا عالميًا.