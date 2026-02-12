البنتاجون يسمح لإدارة الجمارك وحماية الحدود باستخدام ليزر مضاد للطائرات المسيرة قبل إغلاق المجال الجوي لإلباسو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سمحت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لإدارة الجمارك وحماية الحدود باستخدام ليزر مضاد للطائرات المسيرة قبل أن تغلق إدارة الطيران الاتحادية المجال الجوي فوق مدينة إلباسو، حسبما أفادت مصادر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).