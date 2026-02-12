 البنتاجون يسمح لإدارة الجمارك وحماية الحدود باستخدام ليزر مضاد للطائرات المسيرة قبل إغلاق المجال الجوي لإلباسو - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 4:18 ص القاهرة
البنتاجون يسمح لإدارة الجمارك وحماية الحدود باستخدام ليزر مضاد للطائرات المسيرة قبل إغلاق المجال الجوي لإلباسو

د ب أ
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 3:05 ص | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 3:05 ص

سمحت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لإدارة الجمارك وحماية الحدود باستخدام ليزر مضاد للطائرات المسيرة قبل أن تغلق إدارة الطيران الاتحادية المجال الجوي فوق مدينة إلباسو، حسبما أفادت مصادر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).


