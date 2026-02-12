شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، أن عودة الثنائي عمر جابر وأحمد فتوح، لاعبي الزمالك، ستمثل إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المواجهات الحاسمة في البطولات المحلية والقارية.

وأشار غريب، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2، إلى أن اللاعبين محمد إبراهيم وأحمد إيشو قدّما مردودًا جيدًا مع الفريق، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك مؤخرًا.

وأضاف: «بعد تعافي عمر جابر وأحمد فتوح، سيتواجد الثنائي في التشكيل الأساسي للزمالك، وعودتهما ستمثل قوة إضافية للفريق».

كما أشار غريب إلى أن الزمالك لديه مباراة فاصلة للتأهل إلى دور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية أمام كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد لهذه المواجهة.

واختتم شوقي غريب حديثه بالإشارة إلى الأهلي، قائلًا: «في الوقت الحالي، مصطفى شوبير، حارس الأهلي، هو الأجدر بالتواجد في التشكيل الأساسي، ولكن يجب الحفاظ على محمد الشناوي، لأن هذا الثنائي سيكون حاضرًا في كأس العالم المقبلة».