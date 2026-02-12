القيادة المركزية الأمريكية: نسعى إلى نشر السلام من خلال القوة في الشرق الأوسط

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ القوات الأمريكية موجودة في المنطقة، جوا، برا، وبحرا، وذلك بشكل متسق.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تفاعلات كبيرة، من أجل إحلال السلام ونشره من خلال القوة في الشرق الأوسط.

وتابع: "نركز بشكل أساسي وقوي على ضمان أننا لدينا القوات موجودة في أماكنها من أجل حماية المصالح في المنطقة بأكملها، ولدينا بعض القوات التي تعمل عن كثب مع بعض الشركاء والحلفاء في المنطقة".

واستكمل: «لدينا الكثير من الأمثلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، ونفذنا بعض التدريبات المشتركة مع السعودية في البحر الأحمر».

وصرح هوكينز: «كان لدينا بعض التدريبات المشتركة مع الشركاء الإقليميين، فهناك تحديات أمنية نتشاركها ونحمل أعباءها ونتفهمها تماما فيما يتعلق بوضع الأولويات لتناول هذه التحديات».