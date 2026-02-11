القيادة المركزية الأمريكية: من الجيد تحشيد مزيد من القوات مع تزايد التوترات بالمنطقة

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ التوترات عندما تزيد في المنطقة، فمن الجيد أن يكون هناك قوات وحشد بشكل أكبر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يعتمد على تبديل القوات وغيار القوات بشكل دوري.

وتابع: "بالتالي يمكن تحفيز كل القوات على التدريب العسكري بشكل ومستوى أعلى، وهذا سواء كان في المجال البحري، الجوي أو البري".

واستكمل: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن دفع قوات عسكرية أكبر لحماية القوات الموجودة على الأرض، وهذا يساعد في ضمان أننا لدينا ميزة كبيرة في فرصة العمل مع الحلفاء الإقليميين والشركاء كذلك.. كما ذكرت سلفاً، نحن أقوى عندما نعمل جنباً إلى جنب معاً مع الشركاء والحلفاء".

وصرح هوكينز: "وأود أن أقول أيضاً في هذا الصدد؛ هذا يمكننا من الاستمرار بشكل فاعل وبشكل جيد في تناول كل المخاوف والشواغل الأساسية، هذا مع ضمان أننا نستمر في منع أي عملية تمرد من شبكات الإرهاب مثل داعش، وسوف نستمر في تنفيذ الضربات من أجل تحقيق هذا الهدف سواء في سوريا وكذلك من خلال نقل عناصر داعش المحتجزين إلى أماكن أخرى.. هذه أولوية قصوى لنا مع إضافة بعض القوات، هذا يساعدنا في تناول هذه الأولويات".