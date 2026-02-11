لاريجاني: هناك رغبة إيرانية أمريكية لاستمرار المحادثات النووية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، إنه لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الطرفين يرغبان في استمرارها.

ونقل تلفزيون "العالم" الرسمي عن لاريجاني قوله: "لم يكن لدينا أي رسالة مكتوبة إلى الأمريكيين لكن الأصدقاء في عُمان أجروا بعض الاتصالات وطرحوا علينا بعض الأمور.. قدموا لنا ملاحظات مكتوبة وسلموها لي لنقوم بمتابعتها ودراستها في طهران".

واستضافت العاصمة العمانية مسقط، الجمعة، جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات لاحقاً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لم ‌يتم التوصل إلى ​أي قرار ⁠نهائي خلال اجتماعه "الجيد جداً" ⁠مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ​الأربعاء، لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل ⁠التوصل إلى ​اتفاق.