- الفيضانات اجتاحت مناطق في 4 أقاليم وتسببت بمصرع 4 أشخاص وإجلاء نحو 188 ألفا

بدأت اليوم الأحد، عودة السكان المتضررين من فيضانات اجتاحت 4 أقاليم في المغرب، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن السلطات المغربية تشرف على بدء عودة المتضررين الذين أُجلوا من منازلهم بسبب الفيضانات التي ضربت أقاليم القنيطرة (غرب)، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال).

والسبت، أفادت محافظات المناطق المتضررة بأنه سيتم بدءا من الأحد الشروع في إعادة المواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتا، نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية.

وأعلنت هذه المحافظات، في بيانات، عن الأحياء والمناطق المشمولة بالمرحلة الأولى من خطة العودة.

وأوضحت أنه جرى اعتماد خطة تنفيذية متكاملة، تهدف إلى تنظيم "عودة آمنة وتدريجية"، دون تفاصيل أكثر.

والجمعة أعلنت رئاسة الحكومة في بيان تعويضات بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب كل منزل انهار بسبب الفيضانات، إضافة إلى 6 آلاف درهم (نحو 600 دولار) لكل عائلة متضررة.

ووفقا لبيانات رسمية، تسببت الفيضانات في مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص من الأقاليم الأربعة، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي الزراعية.

وبين 28 يناير الماضي و14 فبراير الحالي، شهدت أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فيضانات بعدة مدن، جراء أمطار غزيرة.