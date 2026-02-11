قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه أنهى اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من ممثليه، واصفًا اللقاء بأنه "جيد جدًا".

وأكد ترامب أن "العلاقة الهائلة بين بلدينا مستمرة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي شيء حاسم باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن إبرام اتفاق من عدمه.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشال: "إذا أمكن إبرام اتفاق، فقد أبلغت رئيس الوزراء أن ذلك سيكون مفضلًا. وإذا لم يكن ممكنًا، فسيتعين علينا أن نرى ما ستكون عليه النتيجة. في المرة الماضية قررت إيران أنها أفضل حالاً من دون إبرام اتفاق، وتعرضت لضربة مطرقة منتصف الليل.. آمل أن يكونوا هذه المرة أكثر عقلانية ومسئولية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا التقدم الهائل الذي يتحقق في غزة، وفي المنطقة عموماً. هناك حقاً سلام في الشرق الأوسط".