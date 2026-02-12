يديعوت أحرونوت: نتنياهو دخل البيت الأبيض من مدخل خلفي إثر مظاهرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مدخل خلفي وسط هتافات متظاهرين مؤيدين لفلسطين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الأربعاء، بأن نتنياهو "دخل البيت الأبيض من مدخل خلفي. ويمكن سماع هتافات المتظاهرين في المنطقة".

وتابعت أنه "بالتزامن مع الاجتماع، (نتنياهو وترامب) تُقام مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض".

ومتفقة مع "يديعوت أحرونوت"، قالت صحيفة "هآرتس" إن نتنياهو "دخل إلى البيض الأبيض من مدخل خلفي، ولم يُلتقط له صور".

ويُعدّ اجتماع اليوم السادس بين الزعيمين في الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في يناير من العام الماضي، وفق المصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

لكن "مصدرا مطلعا على التفاصيل"، قال للصحيفة إن نتنياهو طلب تقديم موعد الاجتماع إلى هذا التوقيت، نظرًا لبدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.