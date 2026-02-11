الزمالك يستعيد وصافة الدوري بالفوز على سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد فريق الزمالك إلى درب الانتصارات سريعا، بعدما كان قد خسر أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية الأفريقية، ليهزم سموحة بهدف نظيف.

وسجل ناصر منسي هدف في الدقيقة 77 بتسديدة أرضية قوية، بعد تمريرة خوان بيزيرا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث، أما سموحة فلديه 25 نقطة في المركز الخامس.

في الدقيقة الثامنة لاحت أول فرصة لسموحة برأسية حسام أشرف التي علت عارضة الحارس مهدي سليمان قليل، بعد عرضية متقنة من عبدالرحمن عامر

سيطر الزمالك بعد ذلك على مجريات اللعب، لكن أمام تنظيم دفاعي منظم من سموحة في وسط ملعبه، كان الوصول إلى المرمى صعبا.

وتصدى مهدي سليمان في الدقيقة 19 لتسديدة قوية من خالد الغندور، ثم أبعدها الدفاع بعد محاولة مستمرة من سموحة.

وأنقذ سليمان مرتدة سريعة وانفراد من صامويل أمادي في الدقيقة 21، ليسقط النيجيري مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم محمد معروف أشار باستمرار اللعب.

وجاءت أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 28 من تسديدة محمد السيد تصدى لها أحمد ميهوب لترتد للتونسي سيف الدين الجزيري الذي تابعها بمحاولة أخرى مرت بجوار القائم.

وكاد عبدالرحمن عامر أن يسجل برأسية في الدقيقة 44 مستغلا خروج حارس الزمالك لكنه أبعدها وحولها إلى ركنية.

وحصل الزمالك على فرصة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بركلة حرة نفذها البرازيلي بيزيرا مرت فوق العراضة.

نشط الزمالك هجوميا بشكل أكبر في الشوط الثاني، وسدد محمد شحاتة محاولة أولى في الدقيقة 54 لكن مرت في أحضان الحارس ميهوب.

وشارك ناصر منسي وعدي الدباغ في الدقيقة 60 على حساب سيف الدين الجزيري، وشيكو بانزا لتعزيز القدرات الهجومية.

كما شارك عبدالله السعيد بديلا لمحمد السيد في الدقيقة 68، خاصة أن سموحة تراجع للدفاع وبات يعتمد على المرتدات.

وفي الدقيقة 77 نجح ناصر منسي في تسجيل هدف تقدم الزمالك بعدما سدد كرة أرضية قوية من تمريرة خوان بيزيرا.

وعاد سموحة من جديد ليتخلى عن حذره الدفاعي، وسعيه للخروج بنقطة، ليبدأ من جديد رحلة البحث عن هدف في شباك الزمالك.

وسدد البديل هشام حافظ كرة قوية في الدقيقة 84 مرت بجوار القائم الأيمن لمهدي سليمان.

ودفع مدرب الزمالك معتمد جمال بالمدافع أحمد خضري على حساب خوان بيزيرا في الدقيقة 85.