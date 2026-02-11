القيادة المركزية الأمريكية: الضربات العسكرية بسوريا جزء من استراتيجية مستمرة لضمان الأمن الإقليمي

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة ستستمر في جهودها لمواجهة تنظيم داعش، والعمل على تقويض قدراته في تصدير العنف داخل المنطقة وخارجها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التنظيم حاول في العام الماضي تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، مؤكداً على التزام القيادة المركزية بالعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لتعزيز المصلحة المشتركة والأمن الإقليمي.

وأوضح أن التحالف الدولي لمكافحة داعش يضم أكثر من 90 دولة، وقد انضمت سوريا كعضو جديد العام الماضي، ما يعكس الطبيعة الدولية لهذه الجهود.

وأشار هوكينز إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا مستمرة، بما في ذلك الضربات التي تهدف للحفاظ على الضغط العسكري على التنظيم وتقليص قدراته.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لضمان الأمن الإقليمي والدولي، مع التركيز على التنسيق المستمر مع الحلفاء لتعزيز فعالية العمليات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأوضح أن الجيش الأمريكي أحرز تقدمًا ملموسًا في نقل المعتقلين من عناصر داعش من سوريا إلى العراق منذ إطلاق هذه العملية في 21 يناير من العام الحالي.

ولفت إلى أن النتائج حتى الآن إيجابية وأن المزيد من النجاحات متوقع في الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن هذا الجهد جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التنظيم وضمان عدم تمكنه من تنفيذ هجمات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.