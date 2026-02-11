اليونيسف: أطفال السودان يعيشون في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ريكاردو بيريس، إنه لا يوجد أطفال على وجه الأرض يواجهون ما يواجهه أطفال السودان الآن، حيث إنهم في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "بيريس" إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت مؤخراً من ثلاث مناطق في شمال دارفور، وهي أم برو وكرنوي والطينة، والتي أظهرت معدلات كارثية لسوء التغذية.

وحذر "بيريس" من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولا، فهم الأصغر سنا والأكثر ضعفا، مشيرا إلى أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، والوقت ينفد أمامهم.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسف بأن هؤلاء الأطفال لا يعانون من الجوع فحسب، ولكن ما يقرب من نصف أطفال منطقة الطينة قد مرضوا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح "بيريس" أن الحمى والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وانخفاض معدلات التطعيم وتلوث المياه وانهيار النظام الصحي، كلها عوامل تحول الأمراض التي يمكن علاجها إلى أحكام بالإعدام لأطفال يعانون أصلا من سوء التغذية.

وقال المسئول الأممي: "يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان، وذكَّر بأن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان اليوم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفا أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد هذا العام، كما أن 70% من المرافق الصحية معطلة.

بدوره، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور "شبل صهباني" من تردي الأوضاع في البلاد، موضحا أن النازحين الجدد، بمن فيهم العائدون، يحتاجون إلى تدخلات صحية عاجلة، وهو ما يعجز النظام الصحي المنهك عن توفيره.

وأشار"شبل صهباني" إلى تضرر النظام الصحي بشدة جراء الهجمات، وفقدان وتلف المعدات والإمدادات، ونقص الكوادر الصحية والتمويل التشغيلي، ووصف الهجمات على الرعاية الصحية بأنها تحرم المجتمعات من الرعاية الصحية لسنوات قادمة، وتبث الرعب في نفوس المرضى والعاملين الصحيين، وتخلق عقبات لا يمكن تجاوزها أمام العلاج المنقذ للحياة.

وذكّر بأن السودان يواجه تفشي العديد من الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، بالإضافة إلى سوء التغذية والحالات الصحية الخطيرة.

من جهتها، كررت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "رافينا شامداساني" التعبير عن قلق المكتب البالغ بشأن تورط العديد من الدول المختلفة في السودان، سواء أكانت متورطة بشكل مباشر، أو كان هناك مرتزقة على الأرض من دول مختلفة، أو كانوا يقدمون الأسلحة أو المعلومات الاستخباراتية أو التمويل أو أي دعم آخر، أو كانوا متورطين في الاقتصاد السياسي للنزاع في السودان.

كما كررت دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لجميع الدول ذات النفوذ إلى ممارسة هذا النفوذ لإنهاء النزاع في السودان.