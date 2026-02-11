الهجرة ومكافحة الإرهاب محور لقاء حفتر ووزير الداخلية الإيطالي في بنغازي

- ماتيو بيانتيدوسي: تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الإيجابي مع ليبيا



استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم، وفدًا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، ورئيس جهاز المخابرات الإيطالي، جيوفاني كارفيلي، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وجاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الإيطالية.

وخلال اللقاء، نقل وزير الداخلية الإيطالي تحيات وتقدير رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى القائد العام، وتأكيدها على مكانته ودوره البارز في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

من جانبه، أشار حفتر إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا حرصه على تطوير التعاون بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز الشراكة بين ليبيا وإيطاليا.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المحلية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالمخدرات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبرس" أن بيانتيدوسي، عقد لقاء مع المشير حفتر، لإعادة إطلاق وتجديد التعاون بين إيطاليا وإقليم برقة في مجالات الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية (فيمينالي)، في بيان، إن الحوار الودي والمثمر ركز على التعاون في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وقال بيانتيدوسي إنه تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الإيجابي القائم مع ليبيا، بحسب الوكالة الإيطالية.