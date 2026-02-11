نتنياهو يوقع على وثيقة الانضمام لمجلس السلام

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على وثيقة الانضمام لمجلس السلام في غزة، وذلك قبيل لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يسعى لإقناعه بممارسة أقصى ضغط على إيران، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وقبيل هذا اللقاء، أرسل ترامب إشارات متضاربة، بين الإعراب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتهديدها عسكرياً.

وهذا اللقاء هو السابع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس المحتلة في أكتوبر الماضي.

ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.