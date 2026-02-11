الفريق أحمد خليفة يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

بدأت الجولة التفقدية بعرض تفصيلى عن تطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الأكاديمية والتى تسهم فى تأهيل الدارسين من العسكريين والمدنيين من مصر والدول الشقيقة والصديقة.

أعقبها قيام الفريق أحمد خليفة بجولة تفقدية داخل كليتى القادة والأركان والحرب العليا اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والبرامج التدريبية المتطورة التى تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية وما تضمه من إمكانات ونظم تكنولوجية متطورة مواكبة للتقدم العلمى والتقنى لتأهيل الدارسين فى شتى التخصصات بما يمكنهم من أداء كل المهام والمسئوليات التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدرات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.