التشيك: ضبط عصابة تهريب كوكايين عبر الحدود داخل قطع كعك

أعلنت الشرطة التشيكية، أن عصابة مخدرات مشتبه بها قامت بإخفاء الكوكايين في الكعك من أجل تهريبه من ألمانيا إلى جمهورية التشيك.

وقالت متحدثة باسم مركز مكافحة المخدرات التابع للشرطة التشيكية، اليوم الأربعاء، إنه تم تهريب أكثر من 30 كيلوجراما من المخدرات من برلين إلى براغ بهذه الطريقة.

وأوضحت: "لقد قاموا بتزيين الكعك بالكريمة المخفوقة بحيث لا يمكن رؤية المحتويات ".

وقالت إن الكعك الممتلئ بالمخدرات تم تعبئته في صناديق كعك ونقله بشكل فردي بواسطة حافلة من العاصمة الألمانية إلى العاصمة التشيكية.

وكانت كل كعكة تحتوي على قطعة من الكوكايين تزن حوالي كيلوجرام واحد.

وقالت المتحدثة، إن العصابة استفادت من حقيقة أن سعر الكوكايين في السوق في جمهورية التشيك أعلى بكثير منه في ألمانيا.

وكان من بين المشتبه بهم سبعة أجانب ومواطن تشيكي، وتم احتجاز خمسة أشخاص.

وقالت المتحدثة، إنه في حالة إدانتهم فقد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 18 عاما.

وتردد أن العصابة قامت بتجنيد شباب يحتاجون للمال للعمل في توصيل المخدرات.

وتمت مصادرة كميات كبيرة من المخدرات، وما يعادل نحو 20 ألف يورو (24 ألف دولار) نقدا، وسيارة والعديد من الساعات الفاخرة خلال المداهمات.