وفاة طفل جراء حريق في مبنى سكني شاهق شرقي برلين

توفي طفل إثر حريق اندلع في مبنى سكني شاهق في شرق برلين، وفقا لما صرح به متحدث باسم فرق الإطفاء مساء الأربعاء.

وتم العثور على طفل آخر وامرأة فاقدين للوعي في أحد الممرات قرب الشقة المتضررة، واضطر رجال الإطفاء لإجراء الإنعاش لهم، بينما لا تزال حالة الطفل والمرأة الآخرين غير واضحة.

واندلع الحريق حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) في شقة بالطابق الثالث من المبنى المكون من 20 طابقا، بينما أشارت التقارير الأولية إلى الطابق الرابع.

وأوضح متحدث باسم الإطفاء أن الشقة كانت تحتوي على كمية كبيرة غير معتادة من الأثاث، ما ساعد على انتشار الحريق بسرعة. وتمكن ساكن الشقة من الفرار حسب النتائج الأولية.

وعند وصول فرق الإطفاء، كانت الشقة مشتعلة بالكامل، مع تصاعد النيران من النوافذ وانتشار الدخان الكثيف في أنحاء المبنى. وتمكن حوالي 60 ساكنا من الإخلاء بأنفسهم أو بمساعدة فرق الطوارئ.

وخلال ذروة عمليات الإطفاء، تم نشر نحو 170 رجل إطفاء. كما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد سبب الحريق، وأكدت السلطات أن المبنى لا يواجه خطر الانهيار.