السفارة الروسية لدى بوينس آيرس: قلقون إزاء دعاية القتال في صفوف القوات الأوكرانية في الأرجنتين

أعربت السفارة الروسية لدى بوينس آيرس عن قلقها إزاء عرض وسائل إعلام أرجنتينية فيلما وثائقيا عن توجه الأرجنتينيين للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.



وقالت السفارة في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "نتابع بقلق بالغ عن صدور فيلم وثائقي من إنتاج قناة "تي إن" التلفزيونية، يتحدث عن المغامرين الذين يتم تجنيدهم للقتال من أجل نظام زيلينسكي".



وتابعت أن الفيلم "يتضمن في جوهر الأمر دعاية سافرة للارتزاق"، مشيرة إلى أن ذلك "يخالف القانون الدولي".

وأضافت السفارة الروسية: "ندين بحزم نشر هذه المادة التي لا تنسجم مع علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والأرجنتين".

وأعادت السفارة الروسية إلى الأذهان التقارير الإعلامية الأرجنتينية الصادرة مؤخرا عن مقتل 6 مواطنين أرجنتينيين كانوا يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية.