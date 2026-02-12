نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا سترد إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدرتها بشكل أكثر فعالية إذا ما نشرت صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا، موضحا أن موسكو مستعدة لمناقشة القضية.



وأضاف غروشكو لصحيفة "إزفستيا": "إذا كانوا يسلكون مسار بناء قوة عسكرية ضد روسيا، فعليهم أن يدركوا أن قوة مضادة فعالة بنفس القدر سترد، وبدلا من توازن معقول في ضبط النفس العسكري يراعي المصالح الوطنية والأمن لجميع الأطراف، سيكون هناك توازن بين التهديدات والتهديدات المضادة".



وأوضح غروشكو أن "روسيا مستعدة لمناقشة مسألة نشر الصواريخ في ألمانيا مع الولايات المتحدة".

كما قال نائب وزير الخارجية الروسي: "لم نتجنب النقاش قط، ولكن عندما انسحب الأمريكيون من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، كان أول ما فعلناه هو إعلان وقف نشر هذه الصواريخ، وأكدنا أننا لن ننشر الأنظمة المقابلة حتى يتم نشر الأنظمة الأمريكية في أوروبا".

وأشار غروشكو إلى أن "النزعات العسكرية منتشرة اليوم وهذه السياسة تؤدي إلى طريق مسدود تماما"، وأوضح قائلا: "إن ما تفعله أوروبا اليوم هو محاولة لبناء الأمن في مواجهة روسيا".



كما لفت غروشكو إلى أن موقف روسيا قد تم إبلاغه مرارا وتكرارا للجانب الأمريكي، مؤكدا أن الأوروبيين على دراية تامة به.

وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، وأن موسكو ستحدد ردها العسكري تجاهه "بهدوء ومهنية".