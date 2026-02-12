البرهان: معركتنا مستمرة حتى تطهير السودان من العملاء والمرتزقة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، استمرار "معركة الكرامة" ضد قوات الدعم السريع حتى "تطهير" البلاد ممن وصفهم بـ"المرتزقة والعملاء".

جاء ذلك في كلمة للبرهان، الأربعاء، أثناء تأديته واجب العزاء في اللواء معاوية حمد، قائد "الفرقة 22 مشاة بابنوسة"، في منطقة السليم بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

اللواء حمد قتل في أثناء معركة مع "الدعم السريع" عندما سيطرت في ديسمبر 2025 على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان (جنوب).

وأشاد البرهان بمواقف اللواء حمد وبـ"تضحيات شهداء معركة الكرامة" في سبيل وحدة السودان وعزته.

​وشدد على "الوفاء بالعهد لدماء الشهداء"، مؤكدا "استمرار معركة الكرامة حتى تطهير البلاد من كل مرتزق وعميل وخائن".

البرهان قال إن المعركة مع "الدعم السريع" "لن تنتهي إلا بانتهاء تمردها، واستعادة كافة الأراضي التي تحتلها.

وإلى جانب إقليم دارفور، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا بسبب خلاف بشأن دمج "الدعم السريع" بالمؤسسة العسكرية، خلّفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.