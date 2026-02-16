قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا

اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر محمد بن علي المناعي اليوم الأحد مع وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن في الولايات المتحدة جيفري كيسلر، ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، كل على حدة.

وجرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاجتماعين يأتيان في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

