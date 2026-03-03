فيتش: مصر مركز رئيسي لصادرات الغذاء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- إعلام الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية

- صادرات الصناعات الغذائية تسجل أعلى قيمة في تاريخها متجاوزة 6 مليارات دولار عام 2024

- صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 6.3 مليار دولار في 2024/2025 مقابل 4.4 مليار عام 2021/2022

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية، مدفوعًا بالتوسع في الطاقات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، وتطوير منظومة الجودة وسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت المركز، في بيان اليوم، إلى إطلاق الدولة مبادرات تمويلية ميسرة لدعم الشركات والمصانع وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق القائمة، وهو ما انعكس في زيادة ملحوظة بمعدلات التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الصادرات.

واستعرض الرؤى الدولية الإيجابية من قبل وكالة "فيتش"، والتي أكدت أن مصر تعد مركزًا رئيسًا للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يدفع شركات محلية ودولية كبرى إلى الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية محليًا.

كما أشادت الوكالة نفسها بقطاع الأغذية المصنعة، مؤكدةً أنه حقق إنجازًا بارزًا، حيث تجاوزت صادراته 6 مليارات دولار في عام 2024، وهو أعلى قيمة تصدير في تاريخ القطاع.

وبشأن تحسن مؤشرات أداء الصادرات الغذائية، لفتت الإنفوجرافات إلى زيادة صادرات الصناعات الغذائية بـ 43.2% منذ عام 2021/2022، لتصل إلى 6.3 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 6 مليارات دولار عام 2023/2024، و4.8 مليار دولار عام 2022/2023، و4.4 مليار دولار عام 2021/2022.

وفي سياق متصل، أبرز المركز، المصانع والشركات الرائدة التي حققت مستوى صادرات غير مسبوقة بفضل مبادرات طموحة، حيث تم تمويل مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية منها "الصناعة والزراعة" بـ 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 15%.

وتمثلت أبرز مصانع القطاع في شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والتي تضم 3 مصانع، ومطحن متخصص في إنتاج الدقيق، وصوامع لتخزين القمح، فضلًا عن مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، باستثمارات 30 مليون دولار، وجارٍ إضافة خط إنتاج جديد باستثمارات 11 مليون دولار، وتخصص الشركة أكثر من 90% من إنتاجها للتصدير.

وشملت المصانع، مصانع مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، والتي تخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير، حيث تصدر الشركة لأكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى مصنع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، باستثمارات 5 ملايين دولار، ويتم تخصيص 70% من إنتاج المصنع للتصدير.

وأشار إلى أن تنوع الإنتاج المحلي خلال عام 2025، عزز التصنيع الغذائي وفتح آفاقًا للتصدير، حيث بلغ إنتاج الحبوب "قمح – شعير" 10.03 مليون طن، والبقوليات "فول – عدس – ترمس – حمص – حلبة" 189.8 ألف طن، والمحاصيل السكرية "بنجر السكر" 17.77 مليون طن، والخضر 8.78 مليون طن.

كما بلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء 600 ألف طن، واللحوم البيضاء 2.5 مليون طن، والألبان الطازجة 7 ملايين طن، وطائر بداري تسمين 1.6 مليار طائر، وطائر دجاج بلدي 360 مليون طائر، وبيض مائدة 16 مليار بيضة، والأسماك 2.03 مليون طن.