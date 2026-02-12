ألمانيا: القرارات الإسرائيلية الأخيرة خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي

انتقدت ألمانيا خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "خطوة إضافية باتجاه الضم الفعلي"، وسط تصاعد الغضب الدولي حيال هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ما تزال القوة المحتلة في الضفة الغربية.

وأضافت: "كقوة احتلال، يعد قيامها ببناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معينة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، عبرت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية، ريم العبلي رادوفان، عن قلق بالغ إزاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بقانون الأراضي في الضفة الغربية، معتبرة أن من شأنها تصعيب دعم ألمانيا لسكان الضفة وعرقلة أي أفق لحل سلمي ودائم للصراع في الشرق الأوسط.

ووفقا لـ"دويتشه فيله"، أعربت الوزيرة رادوفان في بيان صحفي مساء أمس عن قلقها العميق إزاء القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية المتعلقة بقانون الأراضي في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الإجراءات "تغلق الطريق أمام حل سلمي ودائم للصراع في الشرق الأوسط".

وأكدت أن هذه السياسات تؤدي عمليا إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ما يجري يتم عبر "المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي"، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، ويهدد فرص السلام ويعرقل حل الدولتين، محذرة من أن السياسات الجديدة تجعل المشاريع الألمانية الداعمة للفلسطينيين عرضة للخطر.