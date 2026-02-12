زيلينسكي: من الممكن إنهاء الحرب مع روسيا بحلول الصيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إنهاء الحرب قد يكون ممكنا بحلول الصيف المقبل، إذا أبدت روسيا رغبتها في ذلك أيضا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أجاب زيلينسكي في العاصمة كييف، الأربعاء، عن أسئلة صحفيين بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب الروسية.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف: "إذا كان الطرف المعتدي مستعدا أيضا، وليس الجانب الأوكراني وحده، فيمكننا إنهاء الحرب حتى فصل الصيف".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إجبار روسيا على إنهاء الحرب.

وتطرق إلى المفاوضات الثلاثية التي جرت مؤخرا في أبوظبي، مبينا أن جولة جديدة قد تُعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة أو أبوظبي، وأن روسيا لم تعط بعد ردا واضحا بهذا الشأن.

وأكد زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي "دولة محايدة".

وتابع: "نحن ندافع عن بلدنا، وروسيا هي التي هاجمتنا، هم الطرف المعتدي، لا يمكنني الذهاب إلى موسكو، عاصمة الدولة المعتدية، للقاء بوتين".

ويومي 23 و24 يناير الماضي، استضافت أبوظبي مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.