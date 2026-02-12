سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، 27 فلسطينيا بينهم فتاتان، في حملة اقتحامات استهدفت مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت حملة الاعتقالات في نابلس (شمال)، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الوكالة أن الاعتقالات في نابلس توزعت بين 4 فلسطينيين في المنطقة الشرقية ومخيم عسكر للاجئين، إضافة إلى نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية براء جرارعة، وثمانية آخرين من بلدة تل جنوب.

وشملت الاعتقالات أيضا 4 شبان من بلدتي كفر قليل وبيتا جنوب نابلس، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طوباس شمال الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين بينهم فتاة، خلال اقتحام مخيم الفارعة وبلدة طمون.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية شابًا بعد دهم منزله في مدينة طولكرم (شمال).

وفي مدينة أريحا، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب محمد ضمرة، عقب دهم منزله في حي كتف الواد بالمدينة.

وفي جنوب الضفة، ذكرت مصادر محلية للأناضول أن قوات إسرائيلية اعتقلت طالبة جامعية خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، وشابًا آخر من بلدة يطا.

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها غالبا تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

وتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9300 فلسطيني، بينهم 60 سيدة و350 طفلًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.