بريطانيا تتعهد بتزويد أوكرانيا بصواريخ وأنظمة دفاعية بقيمة 682 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ وأنظمة دفاعية جديدة بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (682 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قال إن بريطانيا ستساهم بـ150 مليون جنيه استرليني لأول مرة في قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو برنامج مصمم لضمان وصول صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سريعا.

كما سوف يتم إيصال 1000 صاروخ خفيف الوزن متعدد المهام، المصنعة في بلفاست، إلى أوكرانيا وفقا لاتفاق بقيمة 390 مليون جنيه استرليني.

وقال هيلي: "مع اقتراب الذكرى الخامسة لبدء العملية الروسية بقيادة فلادمير بوتين، فإن المملكة المتحدة والدول الحلفاء ملتزمة أكثر من ذي قبل بدعم أوكرانيا".