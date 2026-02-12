زيلينسكي: أريد موعدا محددا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن يتضمن أي اتفاق سلام من شأنه إنهاء الحرب في أوكرانيا، موعدا محددا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، قال زيلينسكي، إن أوكرانيا "ستبذل ما بوسعها" لتكون "جاهزة من الناحية التقنية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، مشيرا إلى أنها ستحقق الخطوات الرئيسية - على الأقل – المطلوبة من أجل الانضمام.

وكتب: "أريد موعدا محددا".

وحذر زيلينسكي، من أنه في حال لم يتضمن الاتفاق، الذي سوف توقعه الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وأوروبا، موعدا محددا للانضمام، فإن روسيا ستعمل على تعطيل العملية - بشكل غير مباشر، من خلال بعض الممثلين الأوروبيين، ولن تتصرف بمفردها.

ووصف الرئيس الأوكراني، انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بأنه ضمان أمني لأوكرانيا، مؤكدا ضرورة وجود تفاصيل محددة وجدول زمني ثابت.