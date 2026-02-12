أردوغان: ربط شبكات النقل في الدول الإسلامية يعزز التجارة والتقارب الثقافي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ربط شبكات النقل بين الدول الإسلامية من شأنه تعزيز التبادل التجاري والتفاعل الاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي يمتلك إمكانات كبيرة ويسيطر على ممرات طبيعية ذات أهمية استراتيجية.

وقال أردوغان، في رسالة مصورة وجهها، اليوم الخميس، إلى مؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول إن العالم الإسلامي، الممتد من آسيا إلى إفريقيا ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط، يتمتع بموقع جغرافي مهم وموارد كبيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "نؤمن بأن إقامة روابط قوية بين الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات لن تعزز التجارة بين الدول الإسلامية فحسب، بل ستسهم أيضا في تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بينها".

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة تراجعت فيها أهمية المسافات الجغرافية، في مقابل تزايد أهمية الروابط الاستراتيجية.

ونوه إلى أن أول مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن النقل عُقد قبل نحو 40 عاما، وأن العقود الماضية شهدت تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي، ومسارات التجارة، ومراكز الإنتاج، وتقنيات النقل.

وشدد الرئيس التركي على أن قطاع النقل لم يعد يقتصر على تسهيل حركة البضائع والأشخاص، بل أصبح عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية ودعم التكامل الإقليمي.

وأضاف أن تركيا عملت خلال السنوات الأخيرة على ترجمة هذا التوجه من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية للنقل.