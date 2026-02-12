الجامعة العربية تشارك في افتتاح «الحدث العربي الدولي رفيع المستوى»

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين، الحدث العربي الدولي رفيع المستوى تحت شعار "النمو الشامل مواءمة الحماية الاجتماعية مع آليات ريادة الأعمال والابتكار"، والمعرض العربي للأسر المنتجة، ومعرض الابتكارات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الفعاليات الرئيسية للنسخة السادسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار لعام 2026، تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وقام كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية البحريني، و جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وعدد من كبار الشخصيات العربية والدولية، بافتتاح أعمال المعرض العربي للأسر المنتجة، ومعرض الابتكارات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الإشادة بمشروعات الأسر المنتجة لاسيما المشروعات التي قام بها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، والتي تم تحويلها إلى مشروعات ريادة الأعمال، بما مكنهم من العمل اللائق المستدام.

من جهته، أكد أبو الغيط على أهمية استمرار تنظيم تلك المعارض بما يحقق أهدافها السامية المرجوة.

وخلال كلمته في هذا الحدث العربي - الدولي، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، على أهمية هذا النوع من المشروعات التي تمزج بين النفع الاقتصادي والعائد الاجتماعي، وانتقال مشروعات الأسر المنتجة من حالة تلقي الدعم إلى آفق الإنتاج والفاعلية وتحقيق الربح بالمعنى التجاري، وهو الأمر الذي يتضمن الاندماج الاجتماعي بطريقة مستدامة.

كما ذكر عدد من التوصيات الهامة، مؤكداً على تبنيها بالتنسيق مع الشركاء.

كما تضمن الافتتاح كلمات لكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتور هاشم حسين. وناقش الحدث عدد من المحاور جاء في مقدمتها ريادة الأعمال كداعم للحماية الاجتماعية وإيجاد العمل اللائق، والتحول إلى نماذج ريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، ومشروعات ريادة الأعمال كمدخلات في الصناعات الكبرى، وتضمن الحدث عروض هامة للنماذج الرائدة في الدول العربية.