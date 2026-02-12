العراق: نقل 4500 من معتقلي داعش حتى الآن

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الخميس، إن عملية نقل معتقلي تنظيم داعش جاءت وفق حسابات دقيقة، موضحا أن إيداع هؤلاء في السجون تم من دون تسجيل أي مشاكل، وأنه تم نقل 4500 حتى الآن.

وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية حرصت على توضيح حيثيات القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة بنقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار".

وأضاف أن "القرار جاء انطلاقاً من الحرص على منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية ولضمان عدم تحولهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن، لذلك كان قرار الحكومة جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة وإجراءات محسوبة لنقلهم وإيداعهم في السجون العراقية من دون وقوع أي مشاكل".

وتابع: "لقد أوضحنا في خطابنا الأمني ظروف هذا القرار لقطع الطريق أمام المغرضين الذين حاولوا تقديم تفسيرات أخرى تهدف لتخويف الشارع العراقي وإعادة خطاب عام 2014"، مشيراً إلى أن "المجتمع العراقي بات يعي هذه الخطورة، وهو ما ساهم في نجاح عملية إيصال المعلومة الدقيقة وإيضاح أبعاد القرار".