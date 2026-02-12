دعا الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، إلى حضور اجتماع يُعقد في مستهل الدورة الجديدة لهذه المجالس، لطرح رؤية النقابة العامة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.

يُعقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الدعوة في إطار تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومناقشة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يدعم العمل النقابي ويعزز مصالح المحامين على مستوى الجمهورية.