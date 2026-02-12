طائرة ركاب تشيكية تنجو من كارثة محققة قرب براغ

أفادت صحيفة ملادا فرونتا دنيس التشيكية اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب كانت في طريقها من لشبونة إلى براغ نجت بالكاد من كارثة محققة.

وقالت الصحيفة إن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 320 نيو" فقدت الكثير من ارتفاعها وهبطت إلى نحو 300 مترا فوق سطح الأرض، وعندها فقط تمكن قائدها من الصعود بها مجددا إلى أعلى.

وفتحت هيئة التحقيق في حوادث الطيران التشيكية تحقيقًا في الحادث، وقال متحدث رسمي: "نحن نحقق في الحادث باعتباره خطيرًا للغاية."

وأشارت أنظمة رادار مراقبة الحركة الجوية إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع أقل من المطلوب، ثم حذر مراقب جوي طاقمها.

وقع الحادث قبل أقل من شهر قرب قلعة كريفوكلات، على مسافة نحو 35 كيلومترًا غرب مطار براغ الدولي.