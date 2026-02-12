قال مسئولان أمريكيان كبيران لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، وسيحدد بالتفصيل خططا تتعلق بقوة تحقيق الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام الذي اقترحه الأسبوع المقبل.

وأضاف المسئولان، اللذان تحدثا إلى رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما، أن من المتوقع أن تحضر وفود من ما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في 19 فبراير. وقال المسئولان الأمريكيان إن اجتماع الأسبوع المقبل سيركز فقط على غزة.

وأوضحا أن ترامب سيعلن خلال الاجتماع عن صندوق بمليارات الدولارات لغزة، والذي سيشمل مساهمات مالية من الأعضاء المشاركين في المجلس.

ووصف أحد المسئولين العروض بأنها "سخية"، وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب أي تبرعات بصورة صريحة، قائلا: "تلقينا عروضا، وسيعلن الرئيس حجم الأموال التي تم جمعها".

وأوضح المسئولان أن ترامب سيعلن أن عدة دول تعتزم إشراك آلاف الجنود في قوة الاستقرار التي من المتوقع نشرها في غزة خلال الأشهر المقبلة.

ولم تُنشر سابقا تفاصيل لخطط ترامب المتعلقة بالاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بغزة.

ووقع ترامب في دافوس بسويسرا في 23 يناير وثائق تأسيس مجلس السلام. وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء المجلس في إطار خطة ترامب لغزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، خلال زيارته لواشنطن إن إسرائيل انضمت إلى المجلس.

وأثار ترامب مخاوف من أن يحاول مجلس السلام حل نزاعات أخرى حول العالم وأن يُنافس الأمم المتحدة.