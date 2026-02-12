أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الخميس، وفاة ضابط إسعاف فلسطيني من قطاع غزة معتقل في سجون إسرائيل منذ أكثر من عام.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل أبلغتها "باستشهاد ضابط الإسعاف حاتم إسماعيل ريان (59 عاما) من غزة في سجن النقب (جنوبي إسرائيل) ".

وأوضح البيان أن ريان اعتقل من مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة منذ 27 ديسمبر 2024، وإلى جانبه ابنه المصاب معاذ الذي ما زال بالسجن.

ووفق معطيات الهيئة والنادي حتى 12 يناير الماضي، فإن 87 أسيرا فلسطينيا معلومي الهوية "استشهدوا داخل سجون الاحتلال بعد حرب الإبادة بغزة جراء جرائم التعذيب والتجويع، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف مهينة".

وتقدر المؤسستان أن "أعداد المعتقلين الشهداء تجاوزت المئة بينما لا يزال العشرات منهم من غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً".

ومنذ 1967 حتى الشهر الماضي "بلغ عدد الشهداء الأسرى ممن اتضحت هوياتهم 324، بينما ارتفع عدد المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم إلى 95، منهم 84 بعد حرب الإبادة" وفق الهيئة والنادي.

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى 5 فبراير الجاري، يتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.