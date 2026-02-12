 منتخب الشابات يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بنين في تصفيات كأس العالم - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026
منتخب الشابات يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بنين في تصفيات كأس العالم

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 8:56 م | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 8:56 م

اختتم منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً، تدريباته على ملعب كينجي بالعاصمة التوجولية، لومي، الذي يستضيف مباراته غداً أمام بنين في إياب التصفيات، المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وحضر المران الرئيسي، اليوم، أحمد محمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية في توجو، والمستشارة ريهام سمير الفقي، نائبة السفير، حيث حرصا علي دعم وتحفيز المنتخب قبل المباراة المرتقبة، فضلاً عن تذليل كل العقبات أمام البعثة.

وقبل المران، حضرت أميرة يوسف المديرةالفنية للمنتخب، واللاعبة جوانا جورج، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكدت أميرة يوسف جاهزية المنتخب لمباراة غد وإصرار اللاعبات على التعويض والفوز والعودة لمصر ببطاقة العبور للدور التالي من التصفيات.


