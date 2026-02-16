النائب حازم حمادي: أرواح الشهداء حققت لنا الأمن وحماية شعب وتراب مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال النائب حازم حمادي عضو مجلس النواب، إن أرواح الشهداء حققت لنا الأمن والاستقرار وحماية شعب مصر وتراب مصر.

وأضاف حمادي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية، أن هؤلاء الشهداء لابد أن يجدوا التكريم الأقوى والاهتمام بهم.

ورحب حمادي بإضافة العمليات الإرهابية شرطا للإعفاء من الخدمة العسكرية في هذا القانون.

وأشار إلى ما شهدته مصر خلال الأعوام الماضية من الإرهاب واستشهاد رجال من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، وقال "هذه فترة كانت عصيبة جدًا لكن قواتنا المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أدارت المنظومة وواجهت الإرهاب مواجهة قوية وتمكنت قواتنا من القوات المسلحة والشرطة من القضاء على الإرهاب".