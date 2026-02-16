يديعوت أحرونوت: مخطط حكومي لتوسيع القدس عبر الاستيطان بالضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- خطوة غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967





كشفت صحيفة عبرية، الاثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لزيادة مساحة مدينة القدس الشرقية المحتلة عبر الاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الحكومة تروج لخطة بناء في مستوطنة "آدم" بوسط الضفة الغربية، و"الادعاء الرسمي هو أن النية هي توسيع المستوطنة".

واستدركت: "لكن النية في الواقع هي توسيع (مدينة) القدس خارج حدود عام 1967، لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (1967)، وهذا يعني (فرض) السيادة الفعلية على الأراضي (الضم) وتوسيع القدس".

وتقع مستوطنة "آدم" شمال القدس الشرقية، المدينة التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تتضمن "بناء مئات الوحدات الاستيطانية لصالح متدينين إسرائيليين".