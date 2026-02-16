 يديعوت أحرونوت: مخطط حكومي لتوسيع القدس عبر الاستيطان بالضفة - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 1:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

يديعوت أحرونوت: مخطط حكومي لتوسيع القدس عبر الاستيطان بالضفة

القدس/ الأناضول
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 12:55 م

- خطوة غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967

كشفت صحيفة عبرية، الاثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لزيادة مساحة مدينة القدس الشرقية المحتلة عبر الاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الحكومة تروج لخطة بناء في مستوطنة "آدم" بوسط الضفة الغربية، و"الادعاء الرسمي هو أن النية هي توسيع المستوطنة".

واستدركت: "لكن النية في الواقع هي توسيع (مدينة) القدس خارج حدود عام 1967، لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (1967)، وهذا يعني (فرض) السيادة الفعلية على الأراضي (الضم) وتوسيع القدس".

وتقع مستوطنة "آدم" شمال القدس الشرقية، المدينة التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تتضمن "بناء مئات الوحدات الاستيطانية لصالح متدينين إسرائيليين".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك