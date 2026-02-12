سوريا: العمل جار لافتتاح قنصليتين في غازي عنتاب وجدة

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الخميس، إن بلاده تعمل على افتتاح قنصلية في غازي عنتاب جنوبي تركيا وأخرى في جدة غربي السعودية، في إطار خطة لتفعيل بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيباني خلال افتتاح القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية.

وأضاف الشيباني: "عام 2026 سيكون عاما للبعثات السورية الجديدة ومؤسساتها حول العالم"، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت خطة شاملة لتفعيل البعثات الدبلوماسية تقوم على التقييم والإصلاح الإداري واستقطاب الكفاءات.

وتابع: "العمل جارٍ لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية وأخرى في جدة بالسعودية".

وأوضح الشيباني، أن العمل القنصلي سيشهد إطلاق تحول رقمي عبر منصات إلكترونية لضمان العدالة والشفافية وإنهاء الازدحام، مؤكدا أن "كرامة المواطن السوري وخدمته في الخارج جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية".

وقال إن إعادة افتتاح القنصلية السورية في بون تمثل محطة مهمة في المسار الدبلوماسي، مضيفا أن القنصلية ستكون "بيتا لكل سوري وجسرا لتعزيز التعاون والصداقة بين سوريا وألمانيا".

وأشار إلى أن العلاقات السورية الألمانية تمتلك جذورا ثقافية وإنسانية راسخة، واكتسبت بعدا استثنائيا في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد سقوط النظام السابق.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، تسعى سوريا الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.