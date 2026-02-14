زيلينسكي يحذر من تداعيات طول أمد الحرب في أوكرانيا: بوتين أصبح عبدا للحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كلما طالت مدة الحرب، أصبح تطور الزعيم الروسي فلاديمير بوتين أكثر خطورة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونخ للأمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.

وقال زيلينسكي، إن الحرب تكشف أشكالاً من الشر لم يتوقعها أحد، وكلما طال أمدها، زادت الموارد التي يحصل عليها المعتدي.

وأضاف زيلينسكي، أن العواقب تصبح أكثر خطورة، وتطور الأسلحة والحرب نفسها يصبح أكثر خطورة، وكذلك تطور بوتين.

وأضاف، أن بوتين أصبح بالفعل "عبدًا للحرب" ولا يستطيع تخيل الحياة بدونها.

ووفقًا لزيلينسكي، في الوقت الحالي، ينصب اهتمام بوتين على أوكرانيا، ولا أحد في أوكرانيا يعتقد أنه سيطلق سراح الأمة الأوكرانية على الإطلاق.

وأضاف، و"لكنه لن يطلق سراح الدول الأوروبية الأخرى أيضًا، لأنه لا يستطيع التخلي عن فكرة الحرب ذاتها".

وأوضح زيلينسكي، أن بوتين قد يرى نفسه قيصرًا، لكنه في الواقع "عبدا للحرب".