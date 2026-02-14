التحقيق في العثور على 9 أطفال أجنة داخل صندوق قمامة بالمنيا

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على 9 أجنة، بينهم 5 داخل أكياس، ملقاة داخل صندوق قمامة بحي جنوب مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على حوالي 9 أطفال حديثي الولادة (أجنة)، بينهم 5 مكتملين، ملقاة داخل صندوق قمامة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة برئاسة العميد محمود مشهور، مأمور مركز شرطة المنيا، والمقدم محمد العشيري، رئيس مباحث مركز المنيا، ونوابه، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ونائب علي ظريف، ورئيس حي جنوب، وذلك لفحص البلاغ.

وتجري الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وتحقيقات موسعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.