 على وقع مظاهرات رافضة لزيارته في أستراليا.. الرئيس الإسرائيلي للمحتجين: اذهبوا للتظاهر أمام السفارة الإيرانية - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 12:51 م القاهرة
رقية السيسي
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 11:39 ص

اختتم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى أستراليا، بفعالية مركزية للجالية اليهودية في مدينة ملبورن.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، توجّه هرتسوج، خلال كلمته، إلى متظاهرين احتجوا خارج مكان الحدث، قائلًا: «اذهبوا للتظاهر أمام السفارة الإيرانية أو أمام أي سفارة أخرى ذات صلة.. لقد قتلوا وذبحوا عشرات الآلاف من أبناء شعبهم»، على حد تعبيره.

وخلال الفعالية، التي حضرها مسؤولون في الحكومة الأسترالية وزعماء يهود، شدد هرتسوج على أن زيارته تأتي في إطار التضامن عقب الهجوم الذي شهدته منطقة بونداي.

وقال: «نعود إلى إسرائيل ونحن أقوى، لأننا رأينا بأعيننا جمال الجالية اليهودية في أستراليا ومتانتها، وأهميتها في نظر جميع الأستراليين ذوي النوايا الحسنة»، بحسب تعبيره.

ودعا هرتسوج اليهود حول العالم إلى الاعتزاز بهويتهم، مضيفًا: «لا تخافوا من إظهار من أنتم. إنها معركة على الهوية اليهودية بقدر ما هي معركة على هوية أستراليا والعالم الحر».

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه لمس لدى القيادة الأسترالية استعدادًا للتعاون في مواجهة خطاب معاداة السامية.

