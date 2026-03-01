بيان عسكري: الدفاعات العراقية تسقط 9 طائرات مسيرة جنوبي العراق

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة فجر اليوم الأحد أن الدفاعات العراقية أسقطت أربعة طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع عسكرية داخل قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار/375كم جنوبي بغداد/.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي وزع فجرا أن الدفاعات العراقية أسقطت يوم أمس خمس طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع عسكرية في محافظة البصرة، وبذلك يكون مجموع الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها تسع طائرات دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح البيان أن الجهات العراقية تواصل متابعة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، حيث سقطت بعد منتصف الليلة الماضية حشوة صاروخية بطول ثلاثة أمتار في منطقة القبلة قرب مستوصف القبلة على أحد الدور السكنية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر مركبتين مدنيتين كما سقطت حشوة صاروخية أخرى بطول ثلاثة أمتار على منزل سكني في منطقة القبلة حي المهندسين بمحافظة البصرة تسببت في أضرار مادية بسيطة في الدار، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني استمرار القوات العراقية في اتخاذ أعلى درجات الجاهزية والتصدي لأي تهديد يمس أمن وسلامة المنشآت العسكرية، مع مواصلة التحقيقات والإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة.