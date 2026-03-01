إحياء ذكرى أسوأ حادث قطار في اليونان بإضرابات ومسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا المواطنون في اليونان يوم السبت ذكرى أسوأ حادث قطار في تاريخ البلاد من خلال إضرابات ومظاهرات حاشدة شملت أنحاء البلاد.

وبعد مرور ثلاث سنوات على الحادث الذي وقع في تمبي بوسط اليونان، وأودى بحياة 57 شخصا، قال متظاهرون للصحفيين في أثينا إن "الحزن والغضب مستمران بلا هوادة".

وأظهرت تقديرات هيئة الإذاعة الحكومية تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة اليونانية، وكذلك في مدينة سالونيك الساحلية وعشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وتم نشر حوالي 5 آلاف فرد شرطة في أثينا، حيث توقعت السلطات احتمال وقوع أعمال شغب. وذكرت إذاعة (إي أر تي نيوز) اليونانية أن الشرطة احتجزت حوالي 170 شخصاً.

وفي 28 فبراير 2023، اصطدم قطار شحن بقطار ركاب وجها لوجه. وكان معظم الضحايا الـ 57 من الشباب.

وبالنسبة للعديد من اليونانيين، يرمز الحادث إلى سنوات من الإهمال: نقص أنظمة السلامة، ونقص الموظفين، وتأخر مشاريع التحديث في السكك الحديدية. وتتعرض الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لضغوط متزايدة.

وشارك في المظاهرات نقابات عمالية وطلاب وآلاف السكان. وتوقفت خدمات السكك الحديدية والعبارات بشكل كبير، كما تأثرت حركة النقل العام في أثينا وسالونيك بشدة.

وسيتعين على القضاء توضيح ما حدث بالضبط ومن هو المسؤول. ومن المقرر أن تبدأ جلسة استماع قضائية موسعة في 23 مارس/آذار الجاري.